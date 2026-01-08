Haberler

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmalarına ara verildi

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 5 kişinin bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan sürücü Halil Gündüz için yapılan arama çalışmaları, havanın kararması nedeniyle geçici olarak duraklatıldı. Aramalara dalgıç polisler ve AFAD personeli de katılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında 29 Aralık 2025'te sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinin de bulunduğu 143 kişilik ekip, kanalda ve dışında yaklaşık 20 kilometrelik alanda arama çalışması yapıyor.

Arama çalışmalarına bölgede ikamet eden bazı vatandaşlar da gönüllü olarak destek veriyor.

Arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cesedine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
