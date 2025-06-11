Harran'da Elektrik Kıvılcımlarıyla Yangın: 40 Dönüm Buğday Yandı

Harran'da Elektrik Kıvılcımlarıyla Yangın: 40 Dönüm Buğday Yandı
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar yangına yol açtı. Yangında yaklaşık 40 dönüm ekili buğday zarar gördü. Yerel halk ve itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için büyük çaba harcadı.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde elektrik tellerinden düşen kıvılcımların neden olduğu yangında yaklaşık 40 dönüm alanda ekili buğday kül oldu.

Harran'a bağlı kırsal Gögeç Mahallesi'nde iddiaya göre, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, buğday ekili tarlada yangına yol açtı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, kazma, kürek ve traktörlerle yangına müdahale etmek için bölgeye koştu. Yangının çevredeki diğer tarlalara sıçramaması için büyük çaba sarf eden vatandaşlara, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri de destek verdi. Rüzgarla birlikte hızla yayılan alevler, yaklaşık 50 dönümlük tarlanın 40 dönümünde etkili oldu. Yangın ekiplerin çabasıyla söndürülürken, 40 dönümde ekili buğday kül oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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