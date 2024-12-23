Harmancık'ta Haşere ve Kemirgen Mücadele Çalışmaları Başladı

Harmancık ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından haşere ve kemirgen ile mücadele çalışmaları başladı.

Bölge sorumlusu Veteriner Hekimi Mehmet Sarıtekin, "İl merkezinde devam eden mücadele çalışmalarına, Harmancık ve dağ yöremizde de devam ediyoruz. Yağmur suyu ve pis su gider rögarlarına uygulanan biosidal sisleme ile hamamböceği sivrisinek karasinek larvalarının üremesine engel oluyoruz." dedi.

Tarım AŞ destek personeli ile yapılan çalışma tüm ilçelerde uygulanacağı öğrenilirken Harmancık'tan başlatılan mücadele dağ yöresi olarak bilinen Orhaneli Keles ve Büyükorhan ilçeleri ile devam edeceği kaydedildi.