Üye Girişi
Haberler

Harmancık Belediyesi, Kadınlara Özel Hizmet Verecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Harmancık ilçesinde belediyeye ait kafeterya, çarşamba günleri kırsal mahallelerden pazar alışverişi için gelen kadınlara hizmet verecek.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde belediyeye ait kafeterya, çarşamba günleri kırsal mahallelerden pazar alışverişi için gelen kadınlara hizmet verecek.

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, yaptığı açıklamada, çarşamba günleri kurulan pazara alışveriş için kırsal mahallelerden ilçe merkezine gelen kadınlar için belediyeye ait Çardı Mahfel Kafeteryası'nın gün boyu hizmet vereceğini bildirdi.

Seçim sürecinde bunun sözünü verdiklerini hatırlatan Arıkan, "Artık Çardı Mahfel, çarşamba gününe özel saat 08.00 ile 17.00 arası sadece kadınlarımıza ücretsiz çay servisi eşliğinde 17 Nisan'dan itibaren hizmet vermeye başladı." ifadesini kullandı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Alışveriş Harmancık Bursa Belediye Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hastane randevusu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak? Fahrettin Koca açıklama yaptı mı? ABD Başkanı Biden'dan skandal açıklama! | Biden ne söyledi? Biden amcasının yendiğini mi söyledi? Zeynep Bastık hasta mı? Zeynep Bastık'ın sağlık durumu nasıl? Zeynep Bastık neden ameliyat oluyor? Azra Akın'ın çocuğu mu oldu? Azra Akın'ın çocuğunun cinsiyeti ne? Azra Akın'ın kaç çocuğu var? Terör örgütü sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe yakalandı mı? Fehmi Oral Meşe kimdir? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? AKOM uyardı! İstanbul'da sağanak yağış mı bekleniyor? Kabine'de değişim olacak mı? Ömer Çelik sorulara ne cevap verdi? Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda, ücretsiz mi, bedava mı olacak? Meliha Akyol kimdir? AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol kaç yaşında, nereli? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ YATTI MI? 31 Mart Yerel Seçim görevli ücretleri ne zaman hesaplara yatırılacak? HALKA ARZ TAKVİMİ | Bu hafta hangi şirketler halka arz oluyor? Hangi şirket halka arz oluyor, kaç lot veriyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 17 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? SURVIVOR YAMAN KİMDİR? Survivor All Star Yaman Keleş kaç yaşında, nereli? 2024 YKS NE ZAMAN? YKS'ye kaç gün kaldı? TYT- AYT- YDT hangi tarihte yapılacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title