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Saimbeyli'de Yola Masa Kuran Gençler Gelin Arabasını Durdurup Harçlık Aldı

Saimbeyli'de Yola Masa Kuran Gençler Gelin Arabasını Durdurup Harçlık Aldı
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir grup genç, düğün konvoyunu durdurmak için yola masa kurup iskambil oynadı. Gelin arabasındaki damattan harçlık alan grup, oyuna devam ederken damat da katıldı. Görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde bir grup genç, yola masa kurup iskambil oynayarak arkadaşlarının gelin arabasının önünü kesip harçlık aldı.

Saimbeyli'de Eren Özdemir ve Seher Günel çiftinin düğün konvoyunun önünü keserek harçlık almak isteyen arkadaşları, yolun ortasına masa kurup iskambil oynadı. Gelin arabasındaki damattan harçlık alan arkadaşları, bir süre daha oyun oynamaya devam etti. Araçtan inen damat da oyuna katıldı. Çevredekiler bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre daha oyun oynayan grup, daha sonra masayı kaldırarak düğün alanına geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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