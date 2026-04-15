Harabe evde bulunan ve 'Geçici Koruma Kimlik Belgesi' çıkarılan Nazar, ilkokula başlayacak

BURSA'da babası Umut K. (33) tarafından Alman vatandaşı annesi Rebecca S.'den (30) kaçırılan ve 7 yıl harabe evde tutulduktan sonra polisin operasyonu ile kurtarılan Nazar S. (8) için 'Geçici Koruma Kimlik Belgesi' çıkarıldı. Bu belge sayesinde resmi işlemleri hızlanan Nazar, yurtta birlikte kaldığı arkadaşlarının devam ettiği ilkokula başlayacak.

Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Umut K.'nin, çalışmak için gittiği Almanya'da birlikte yaşamaya başladığı sevgilisi Rebecca S.'den 2018 yılında 'Nazar' ismini verdikleri oğlu dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi Hanife S.'yi (60) ziyaret etmek için geldiği Bursa'da, 1 yaşındaki oğlu Nazar S.'yi kaybolduğunu söyleyerek kaçırdı. Rebecca S., polise gidip şikayette bulunduktan sonra ülkesine geri dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Diğer yandan arama kararı çıkarılan ve gözaltına alındıktan sonra haftada bir kez polise giderek imza atması şartıyla serbest bırakılan anne Hanife S.'den şüphelenen Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma genişletildi.

30 GÜNLÜK TAKİP, 300 SAATLİK GÖRÜNTÜ

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik'in yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'nin talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği, Cinayet Büro Amirliği ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği personelinden oluşturulan 6 kişilik özel ekip kuruldu. 7 yıl boyunca izine rastlanılmayan Nazar, 30 gün süren teknik ve fiziki takip ile 300 saatlik kamera görüntüsü incelenerek, babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe eve 10 Mart'ta düzenlenen operasyonla bulundu. Babaanne Hanife S. ile evin sahibi olan Umut K.'nin halasının oğlu Recai M. tutuklandı.

İLK KEZ 'ANNE' DEDİ

Nazar S., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken, oğlunun bulunduğu haberini alınca Almanya'dan Bursa'ya gelen Rebecca S., avukat ve Alman Konsolosluğu'nda görevliler ile birlikte gittiği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 7 yıl sonra ilk kez çocuğunu gördü. İlk etapta annesi olduğu söylenmeyen Rebecca S.'ye temkinli ve soğuk davranan Nazar'a, 17 Mart'ta yeniden kuruma gelen Rebecca S.'nin annesi olduğu söylendi. Rebecca S. ile oğlu Nazar S. arasındaki görüşme, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde gerçekleşirken; anne ile oğlunun oyun oynayarak zaman geçirmesi sağlandı. Akrabaları tarafından kendisini terk ettiği ve kötü olduğu söylenen annesi ile bu süreçte yakın ilişki kurmaya başlayan çocuğa, oyun oynadığı kişinin isminin Rebecca olduğu ve annesi olduğu söylendiğinde şaşırıp, "Rebecca kötü değil miydi ya ama iyiymiş" dediği öğrenildi. Görüşme sürecinde çocuğa, annesinin uzun süredir kendisini aradığı ve kendisine bakmak istediği ifade edildiğinde, 'Sen benim annem misin? Ben şimdi Almanya'ya mı gideceğim? Ama ikimiz aynı dili konuşmuyoruz, Almanya'ya gidersem nasıl anlaşırız?' dediği ve görüşme ilerledikçe Rebecca S.'ye ilk kez 'anne' diye hitap ettiği belirtildi.

DNA TESTİ İLE ANNESİ OLDUĞU KESİNLEŞTİ

19 Mart'ta yapılan DNA testi ile Nazar S.'nin, Rebecca S.'nin oğlu olduğu kesinleşti. DNA raporu yüzde 99.99 uyumlu çıkarken; Alman vatandaşı olan çocuğun menfaati gözetilerek yapılacak inceleme ve araştırmaların ardından mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce hazırlanacak Sosyal İnceleme Raporu (SİR), kaldığı çevrenin araştırmasını içeren rapor ile uzman ve pedagog görüşleri dikkate alınarak geleceğine karar verilecek.

SÜRECİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YÜRÜTECEK

Alman vatandaşı olan çocuk hakkında Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında mahkemeden çıkacak karara göre hareket edilecek. Buna göre; Nazar S.'nin Almanya'ya gönderilmesine karar verilmesi halinde Alman devletine teslim edilmesi, Türkiye'de kalmasına karar verilmesi durumunda devlet koruması ihtimali bulunuyor. Çocuğun Alman makamlarına teslim edilmesi halinde, annesine verilip verilmeyeceği de Almanya'daki değerlendirmeler sonucunda belirlenecek. Mahkeme kararını, her iki ülkede yapılacak incelemeler ve uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanacak raporlar ışığında verecek. Mahkeme kararına göre; Nazar, annesi Rebecca S.'ye verilirse süreç Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yürütülecek.

OKUMA-YAZMA ÖĞRENECEK

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altında bulunan Nazar S.'nin eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanması için Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'Geçici Koruma Kimlik Belgesi' çıkartıldı. Bu belgenin alınmasının ardından Nazar S.'nin okuma ve yazma öğrenmesi için yurtta kalan çocukların gittiği ilkokula kayıt işlemleri de hızlandırıldı. Nazar, gerekli evrakların tamamlanmasının ardından yurtta birlikte kaldığı arkadaşlarının devam ettiği ilkokula başlayacak ve okuma yazmayı öğrenecek. Yurtta arkadaşlarıyla uyumlu olduğu ve hiçbir sorun yaşamadığı öğrenilen Nazar S.'nin geçen hafta Almanya'dan gelen annesi Rebecca S. ile bir kez daha görüştüğü de öğrenildi.

Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı