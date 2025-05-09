Hanönü'de Şeyh Şaban-ı Veli Anma Programı Düzenlendi
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, Anadolu evliyalarından Şeyh Şaban-ı Veli anısına düzenlenen etkinlikte, mevlit okutuldu ve kurban kesildi. Programa Kaymakam Ceyhun Denli, Belediye Başkanı Metin Yamalı ve vatandaşlar katıldı.
Hanönü de Şeyh Şaban-ı Veli Anma Rahmet ve Bereket Programı düzenlendi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde doğan Anadolu evliyalarından olan Şeyh Şaban-ı Veli için Cuma namazı öncesi mevlit okutuldu.
Cuma namazı sonrası kurban kesilmesinin ardından bereket ve rahmet duası yapıldı.
Programa Kaymakam Ceyhun Denli ve Belediye Başkanı Metin Yamalı'nın yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel