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Albüm: Çin'in Hangzhou Kentinde Düzenlenen Fuarda Yapay Zeka Alanındaki Son Teknolojik Gelişmeler Sergilendi

Albüm: Çin'in Hangzhou Kentinde Düzenlenen Fuarda Yapay Zeka Alanındaki Son Teknolojik Gelişmeler Sergilendi
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Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen yapay zeka fuarında, 15 önde gelen teknoloji şirketi yapay zeka ve somutlaştırılmış zeka alanındaki son gelişmeleri tanıttı. Özellikle kültür ve turizm sektörüne yönelik yapay zeka uygulamaları dikkat çekti.

HANGZHOU, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen yapay zeka fuarında, ülkenin önde gelen 15 teknoloji şirketi, yapay zeka ve somutlaştırılmış zeka alanındaki son gelişmeleri tanıttı. Fuarda sergilenen, kültür ve turizm sektörüne yönelik yapay zeka uygulamaları dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua
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