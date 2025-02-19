İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar

İstanbul kara teslim! İmamoğlu'ndan kritik cuma günü uyarısı
ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması

Trump bütün gemileri yaktı! Zelenskiy'e 'diktatör' dedi
Eğitime kar engeli! 15 ilde okullar tatil edildi

15 ilde okullar tatil edildi
Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti

Resti çektiler! Ukrayna'dan Trump'ın salvolarına sert karşılık

Hanau Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Hanau Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler, Ankara'da 'Boş Çerçeve' adlı tiyatro oyunu ve fotoğraf sergisiyle anıldı. YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, ırkçı saldırıların unutulmaması için önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Almanya'nın Hanau kentindeki terör saldırısında hayatını kaybedenler, "Boş Çerçeve" oyunu ve fotoğraf sergisiyle anıldı.

Ankara'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Tiyatro Frankfurt işbirliğiyle Akün Sahnesi'nde "Boş Çerçeve" adlı oyunun gösterimi yapıldı, terör saldırısına ilişkin fotoğraflar sergilendi.

YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, saldırının üzerinden 5 yıl geçtiğini hatırlatarak, ırkçı saldırıya ilişkin detayları anımsattı.

YTB olarak ırkçı saldırıların unutulmaması için ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Turus, dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşları ve diğer grupların ırkçı saldırılara maruz kalmaması için mücadele ettiklerini söyledi.

Turus, bu konuda hukuki ve farkındalık alanlarında destek verdiklerini belirterek, bu faaliyetlerin amacının ırkçı saldırıların bir daha yaşanmamasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Hanau'daki ırkçı terör saldırısı

Tobias Rathjen tarafından 19 Şubat 2020'de, şehir merkezindeki iki kafeye yönelik ırkçı terör saldırısı düzenlenmiş, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin saldırının ardında yaptığı operasyonda, 43 yaşındaki Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadelerini kullanmıştı.

Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında, başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
img

Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi
img

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
img

Türkiye'de maçlar ertelendi!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu

Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi

Türkiye'de maçlar ertelendi!
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
TFF anında reddetti: Galatasaray, bu yabancı hakemi istemiyor

Galatasaray'ın yabancı hakem isteğini TFF anında reddetti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.