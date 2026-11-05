Han Yunus'ta Filistinliler ihram giyerek hac ve sınır kapısı talebiyle eylem yaptı

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Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta çok sayıda Filistinli, sınır kapılarının açılması ve hac farizasını yerine getirme talebiyle gösteri düzenledi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen ablukayı sürdürdüğü ve sınır kapılarında giriş çıkışlara büyük kısıtlamalar getirdiği Gazze'de ihramlarını giyen onlarca Filistinli Nasır Hastanesi önünde toplandı.

Telbiye getirerek eylem yapan Filistinliler, üzerinde "Gazze halkı ne zamana kadar hac ibadetinden mahrum edilecek", "Gazze halkına dolaşım ve ibadet özgürlüğü istiyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Hac eylemine katılanlardan Muhammed Yasin Şibeyr, AA'ya yaptığı açıklamada, "4 yıldır hacca gidemiyoruz. Biz, dünya liderlerinden imkansız bir şey istemiyoruz. İstediğimiz tek şey Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve Mekke'ye gidip ibadetimizi yapıp sağ salim Gazze'ye dönmek." dedi.

"Batı Şeria'daki ya da diğer İslam ülkelerindeki kardeşlerimiz giderken biz neden hacca gidemiyoruz." diye soran Şibeyr, dünya liderlerine şöyle seslendi:

"Bizim için hayat bitti. Evlerimiz yıkıldı. Maddi ve manevi her anlamda tükendik. Asgari bir yaşam sürüyoruz. Yine de burada yaşamaya razıyız. Biz sizden sadece sınır kapılarını açmanızı istiyoruz."

Gazze'de El-Beyyuk Hac ve Umre Turizm Şirketinin sahibi İmad el-Beyyuk, yaklaşık 10 bin hacı adayının 4 yıldır bu ibadeti yerine getiremediğini söyledi.

Beyyuk, 2023'ten bu yana sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle hacca gidemeyenler arasında İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralananların bulunduğunu belirtti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1602 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 794 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bini, yaralı sayısı da 175 bini aştı.

Kaynak: AA