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Han Cıng, COP31'de Çin'i Şi Cinping'in özel temsilcisi olarak temsil edecek

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng'ın Şi Cinping'in özel temsilcisi olarak 9-20 Kasım'da Antalya'da yapılacak COP31'e katılacağını duyurdu. Konferansa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık edecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Çin'i Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng'ın temsil edeceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Devlet Başkan Yardımcısı Han'ın Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel temsilcisi olarak konferansa katılacağını duyurdu.

COP31, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye'nin dönem başkanlığında Eylem Gündemi'ne öncülük edeceği konferansta müzakerelerin başkanlığını Avustralya yürütecek.

Kaynak: AA
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