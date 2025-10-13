Haberler

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 105 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Edirne'de Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 105 kilo 234 gram esrar yakalandı. TIR'ın şoförü gözaltına alınırken, uyuşturucu alıcıları arasında yapılan ikinci operasyonda 3 kişi daha yakalandı.

HAMZABEYLİ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda, 105 kilo 234 gram esrar ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin edindiği istihbari bilgi üzerine, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu getiren TIR, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda fiziki takibe alındı. X-ray kontrolünde tespit edilen şüpheli bölgelerde narkotik köpeği 'Atlas' ile arama yapıldı. Aracın dorsesinde, 97 paket şeffaf poşette 105 kilo 234 gram esrar ele geçirildi. TIR'ın şoförü gözaltına alındı.

ALICILAR YAKALANDI

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyonu genişletip, uyuşturucuların alıcılarına yönelik araştırma da yaptı. Bu kapsamda düzenlenen ikinci operasyonda, alıcı olduğu tespit edilen 3 şüpheli yakalandı, uyuşturucu karşılığında ödenmek üzere hazırlanan yaklaşık 35 bin avro ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin üzerinde ise sahte basın kartı bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 4 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
