Haberler

TIR'ın dorsesini açan ekipler şaşkına döndü! Onlarca kilogram bulundu

TIR'ın dorsesini açan ekipler şaşkına döndü! Onlarca kilogram bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir TIR, uyuşturucu ihbarı üzerine X-ray taramasına alındı. Polis ve gümrük görevlilerinin araçta gerçekleştirdiği aramada, yasal yükün arasına gizlenmiş 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında TIR sürücüsü H.A. gözaltına alındı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'ın dorsesinde 121 kilo 900 gram skunk bulundu. Aracın sürücüsü H.A. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelecek bir TIR'da uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar aldı. İhbarın ardından ekipler, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapacak TIR'a yönelik çalışma başlattı. H.A. yönetimindeki araç, sınır kapısından girişinin ardından kontrol amacıyla gümrük sahasında X-ray taramasına yönlendirildi.

TIR'IN DORSESİNDE ARAMA YAPILDI

X-ray kontrolünün ardından polis ekipleri ile gümrük görevlileri TIR'da ayrıntılı arama gerçekleştirdi. İncelemeler özellikle aracın dorse bölümünde yoğunlaştırıldı. Yapılan aramada, dorsede taşınan yasal yükün içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu. Ekiplerin çalışması sonucunda gizlenen maddelerin skunk olduğu belirlendi.

121 KİLO 900 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucunun tamamının çıkarılmasının ardından yapılan ölçümde 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildiği tespit edildi. Uyuşturucu maddelere ekipler tarafından el konuldu.  Operasyon, Türkiye'nin Bulgaristan sınırındaki önemli geçiş noktalarından biri olan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleştirildi.

TIR ŞOFÖRÜ H.A. GÖZALTINA ALINDI

Araçta uyuşturucu bulunmasının ardından TIR'ı kullanan H.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. H.A.'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Silivri açıklarında iki Türk gemisi çarpıştı! 10 kişi kayıp

Marmara'da iki Türk gemisi çarpıştı! Çok sayıda kayıp var
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan'dan 3 ismin iadesini istedi

Bakan Gürlek masaya listeyi koydu! 3 ismi açık açık istedi
ABD düğün evini kana buladı, İran'dan jet misilleme geldi

Savaşta korkulan oldu! Düğün evi kana bulandı, misilleme gecikmedi
Milyonlar bu haberi bekliyordu! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme geliyor

Emeklilik müjdesinin şartları ve detayları netleşti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Bişkek'te görüştü

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren karar! Artık ücret alınamayacak

Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren karar! Artık ücret alınamayacak
Dişçi randevusuna giderken yıldırım çarptı! Sonrası şaşkına çevirdi

Şemsiyesiyle yürüyordu! Bir anda olanlara kendisi bile inanamadı
Kulisler yanıyor! Trabzonspor'dan Fatih Terim bombası

Trabzonspor'dan Fatih Terim bombası!

İran, ABD üssünün vurulduğu görüntüleri yayınladı: Askerler öldü, İHA’lar imha edildi

Resmen gövde gösterisi! "Askerler öldü, İHA’lar imha edildi"
İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti

İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti
'Belaruslu kadınlarla fuhuş' skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt

"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! Bir itirafı bomba