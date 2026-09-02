TIR'ın dorsesini açan ekipler şaşkına döndü! Onlarca kilogram bulundu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'ın dorsesinde 121 kilo 900 gram skunk bulundu. Aracın sürücüsü H.A. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelecek bir TIR'da uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar aldı. İhbarın ardından ekipler, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapacak TIR'a yönelik çalışma başlattı. H.A. yönetimindeki araç, sınır kapısından girişinin ardından kontrol amacıyla gümrük sahasında X-ray taramasına yönlendirildi.

TIR'IN DORSESİNDE ARAMA YAPILDI

X-ray kontrolünün ardından polis ekipleri ile gümrük görevlileri TIR'da ayrıntılı arama gerçekleştirdi. İncelemeler özellikle aracın dorse bölümünde yoğunlaştırıldı. Yapılan aramada, dorsede taşınan yasal yükün içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu. Ekiplerin çalışması sonucunda gizlenen maddelerin skunk olduğu belirlendi.

121 KİLO 900 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucunun tamamının çıkarılmasının ardından yapılan ölçümde 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildiği tespit edildi. Uyuşturucu maddelere ekipler tarafından el konuldu. Operasyon, Türkiye'nin Bulgaristan sınırındaki önemli geçiş noktalarından biri olan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleştirildi.

TIR ŞOFÖRÜ H.A. GÖZALTINA ALINDI

Araçta uyuşturucu bulunmasının ardından TIR'ı kullanan H.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. H.A.'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı