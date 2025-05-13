Hamza Şeyh Dede'yi Anma ve Hıdırellez Kültür Bahar Bayramı Etkinlikleri Düzenleniyor

(AFYONKARAHİSAR) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile Kayabelen Folklor Araştırma Derneği (KAFADER), Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kayabelen Köyü'nde "28. Hamza Şeyh Dede'yi Anma ve Hıdırellez Kültür Bahar Bayramı" etkinlikleri düzenleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ve Kayabelen Folklor Araştırma Derneği'nin (KAFADER) düzenleyeceği "28. Hamza Şeyh Dede'yi Anma ve Hıdırellez Kültür Bahar Bayramı" etkinlikleri, 18 Mayıs Pazar günü Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Kayabelen Köyü Hamza Şeyh Dede Kültür Merkezi'nde 11.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.

KAFADER Başkanı İbrahim Çelik yaptığı açıklamada, "Derneğin yeni yönetimi olarak düzenleyeceğimiz bu ilk festival için heyecanlıyız. Bundan önceki etkinliklerde de gördüğümüz birlik ve beraberlik duygusunu yeniden yaşamak isteyen tüm canları lokmamızı bölüşmek, festival coşkusunu yaşamak için köyümüze bekliyoruz" dedi.

Etkinlikte, Türk Halk Müziği sanatçıları Uğur Önür, Umut Sülünoğlu, Fatih Demirhan, Özge Çam, Zülfikar Yıldız, Barış Şencan ve Erol Erhan sahne alacak; çeşitli yörelerden semah ve halk oyunları ekipleri de gösteri sunacak. Etkinlikte "Milli Mücadelede Şuhut ve Yöresi" konulu bir sunum da yapılacak.

KAFADER tarafından ilk olarak 1993 yılında düzenlenen etkinlik, 2006-2011 yılları arasında uluslararası katılımla yapıldı. Etkinlik, 2015 yılından itibaren yine KAFADER tarafından düzenlenmeye başladı. Etkinliğin yapılacağı Hamza Şeyh Dede Kültür Merkezi ise 2004 yılında hizmete açıldı. Merkezde cemevi, aşevi, anfi-tiyatro, düğün salonu gibi bölümler bulunuyor.

Her yıl mayıs ayı içerisinde düzenlenen etkinlik, yörede yaşanan Alevi-Bektaşi inanç ve kültürünün tanıtımı açısından önem taşıyor. Etkinliğe adını veren Hamza Şeyh Dede'nin, yaşadığı dönemde Şuhut ve çevresinde etkili olan bir Alevi-Bektaşi ereni olduğu, Kayabelen Köyü merkezli Hamza Şeyh Dede Ocağı'nın Afyonkarahisar dışında Eskişehir, Kütahya ve Manisa yörelerinde de yaşayan "talip toplulukları" bulunduğu biliniyor.