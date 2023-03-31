AK Partili Hamza Dağ, İYİ Parti binasını kurşunlayan failin yakalanmasının ardından Akşener'e sert çıktı: Hevesi kursağında kaldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden mermilerle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Akşener'in hükümeti sorumlu tutmasına sert çıkan Dağ, "Henüz hiçbir sorusu cevap bulmamış bir hadise üzerinden hükümeti, devletin kurumlarını ve Sn. Cumhurbaşkanımızı zan altında bırakma çabasıyla hareket eden Meral Akşener'in, siyasi menfaat elde etme hevesi kursağında kaldı" dedi.

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden 2 mermi ile iktidar ve muhalefet arasında gerginlik daha da arttı. İYİ Parti başta olmak üzere muhalefet partileri iktidarı sorumlu tutarken, saldırgan yakalandı ve olayın İYİ Parti ile alakası olmadığı açıklandı.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyeti'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan alan çalışmasında; olayın, bölgede bulunan bir inşaatta meydana gelen hırsızlık girişimine karşılık, inşaatın bekçisinin hırsızları kaçırmak için ateş etmesi nedeniyle gerçekleştiği tespit edilmiştir. Hırsızların İYİ Parti İl Binası istikametine kaçması nedeniyle binaya tesadüfi olarak kurşunların gelmesine neden olmuştur. Şahsın olayda kullanmış olduğu bulundurma ruhsatlı silahı ile beraber yakalanması yapılmıştır" denildi.

"AKŞENER'İN SİYASİ MENFAAT ELDE ETME HEVESİ KURSAĞINDA KALDI"

Açıklama sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ olayla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Akşener'in suçlamalarına sert çıkan Dağ, "Henüz hiçbir sorusu cevap bulmamış bir hadise üzerinden hükümeti, devletin kurumlarını ve Sn. Cumhurbaşkanımızı zan altında bırakma çabasıyla hareket eden Meral Akşener'in, siyasi menfaat elde etme hevesi kursağında kaldı. 'Bize saldırdılar' diye feveran ettikleri olayın faili yakalandı ve bir hırsızlık hadisesine karşı ateş açan inşaat bekçisi olduğu ortaya çıktı. Utanan, özür dileyen olmayacağınızı biliyoruz. Neyse ki milletimiz doğruyu görüyor." ifadelerini kullandı.