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Araştırma: Gebelikte iş yerinde fazla ayakta durma, yürüme ve öne eğilme düşük riskini artırıyor

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Danimarka'da yapılan araştırma, hamileliğin ilk dönemlerinde iş yerinde uzun süre ayakta durma, fazla yürüme ve öne eğilmenin düşük yapma riskini artırdığını ortaya koydu. Öne eğilerek geçirilen her ilave saat riski yüzde 36, yürüme ise yüzde 18 artırıyor.

Yeni bir araştırma, hamileliğin ilk dönemlerinde iş yerinde uzun süre ayakta kalmanın, öne eğilmenin ve fazla yürümenin düşük yapma riskini artırdığını ortaya koydu.

Danimarka'daki Bispebjerg Hastanesi ile Kopenhag Üniversitesinden araştırmacılar, 2004-2018'de gebelik geçiren 475 bin 312 kadının hamileliğine ait 800 binden fazla veriyi inceledi.

Araştırmada, aktivite takip cihazlarından elde edilen veriler kullanılarak hamile kadınların iş yerinde ayakta durma, yürüme ve 30 derece veya daha fazla açıyla öne eğilme süreleri değerlendirildi.

Sonuçlar, uzun süre ayakta kalma, fazla yürüme ve öne eğilmenin düşük yapma riskindeki artışla ilişkili olduğunu gösterdi.

Bulgulara göre, 8 saatlik bir iş gününde 30 derece veya daha fazla açıyla öne eğilerek geçirilen her ilave saat, düşük yapma riskini yüzde 36 artırdı.

Yürüyerek geçirilen her ek saatin ise düşük yapma riskini yüzde 18 yükselttiği belirlendi. Ayakta durmanın etkisi ise yüzde 3 olarak bulundu.

Araştırmanın sonuçları, "Occupational and Environmental Medicine" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
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