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Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsmail Heniyye'nin cenazesinde konuştu

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Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsmail Heniyye'nin cenazesinde yaptığı konuşmada, Hamas'ın pazarlık yapmayacağını, ödün vermeyeceğini ve İsrail'i tanımayacağını belirtti. Meşal, Heniyye'nin mücahit ve davetçi olarak halkına ve Kudüs'e hizmet ettiğini vurguladı. Ayrıca, Filistin halkının milli birliğini muhafaza edeceğini ve cihat ile direniş yolunda birleşeceğini ifade etti.

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin cenazesinde, "pazarlık yapmayacaklarını, ödün vermeyeceklerini ve İsrail'i tanımayacaklarını" söyledi.
Meşal, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Heniyye için Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde konuştu.
Heniyye'nin Gazze kentinin Şati Mülteci Kampı'nda halkının arasında yaşadığını, halkının acılarını ve sevinçlerini paylaştığını söyleyen Meşal, "Sevgili kardeşimiz, liderimiz, şehit komutan Ebu el-Abd İsmail Abdusselam Heniyye mücahit olarak yaşadı ve Rabbine şehit olarak kavuştu." ifadelerini kullandı.
Suikasta uğrayan Heniyye'nin mücahit ve davetçi olarak davasına, halkına ve Kudüs'e hizmet ettiğini vurgulayan Meşal, "(Heniyye) Başbakan olarak davaya hizmet etti. Halkının arasındaydı ve onların gerisinde kalmadı." dedi.
Heniyye'nin "küresel çapta davası uğrunda mücadele etmek dışında Gazze'den ayrılmadığını" kaydeden Meşal şöyle devam etti:
"Heniyye (İzzeddin) Kassam, (Ahmed) Yasin, (Abdülaziz) Rantisi'nin peşinden şehit olarak göçtü. Bu ne güzel bir akıbettir. Şüphesiz Ebu el-Abd (Heniyye) kardeşimiz büyük bir kayıptır. Ancak düşmanlarımız şehitlerin kanının zafere giden yolu kısalttığını bilmiyor."
"Bir şehit gider yerine bir şehit dirilir"
" İsrail'in yaşananlardan ders çıkarmadığını" savunan Meşal, "Yüzyıl boyunca bizim liderlerimizi öldürdüler peki ne oldu? Bir lider şehit oldu peşine diğeri geldi. Bir şehit gider yerine bir şehit dirilir. ve böylece halkımız kurtuluşa doğru yolculuğuna devam eder." diye konuştu.
Tüm bunların Filistin halkını güçlendirmek dışında bir işe yaramadığını belirten Meşal, "Bizim mücahit olarak yaşadığımızı bilmiyorlar. Rabbimizin huzuruna şehit olarak varmak istediğimizi bilmiyorlar. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.
"Tehditler yıldıramaz"
Tehditlerin kendilerini yıldıramayacağını vurgulayan Meşal, sözlerine şöyle devam etti:
"Tehditler bizi zerre miktar ilkelerimizden uzaklaştıramaz. Filistin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine vatanımız olarak kalacak. Bizden ne kadar öldürürlerse öldürsünler pazarlık yapmayacağız, ödün vermeyeceğiz ve İsrail'i tanımayacağız."
"Filistin halkının milli birliği muhafaza edeceğini ve cihat ile direniş yolunda birleşeceğini" belirten Meşal, tüm Filistinlilerin "direniş, Filistin'i özgünleştirme ve Filistinlilerin haklarını geri alma" yolunda birlik olacaklarını kaydetti.
Meşal, sözlerini "Tüm bölge ve dünya şunu bilsin ki İsrail çıldırdı. O yüzden her yeri hedef alıyor. İslam aleminin liderlerine sesleniyorum, ümmetin artık kendine gelme vakti geldi." diyerek tamamladı.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Heniyye Halid Meşal İsrail Güncel Haberler

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