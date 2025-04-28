Hamas'tan Filistin Halkına Direniş Çağrısı

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te yürüttüğü kapsamlı saldırılara karşı Filistin halkına "direnişi güçlendirmeleri" çağrısında bulundu.

Hamas yöneticilerinden Abdurrahman Şedid, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Kudüs, El Halil, Tulkerim ve Cenin kentinde sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi.

Cenin ve Tulkerim kentlerinde Filistinlilere ait evlerin İsrail güçlerince yıkıldığına dikkati çeken Şedid, "Bu, işgal devletinin (İsrail) Filistinlileri yerlerinden etmeyi, istikrarlarını tehdit etmeyi, ilhak ve yerinden etme planını hızlandırmayı amaçlayan politikasının bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Filistin halkını zorla yerinden etme ve iradesini kırma çabalarının başarısızlığa uğrayacağını vurgulayan Şedid, şunları kaydetti:

"İşgal devletinin işlediği suçlar, tüm topraklar işgalden kurtarılıncaya kadar halkımızı direnişi sürdürmekten alıkoyamayacak."

Şedid, Filistin halkına direnişi güçlendirme ve artırma çağrısında bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

"Filistin halkımızı ve direnişini, Batı Şeria'nın tüm bölgelerinde işgale ve Yahudi yerleşimcilere karşı mücadeleyi, direnişi ve ayaklanmayı yükseltmeye çağırıyoruz."

İsrail ordusu, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 5 evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkmıştı.

İsrail'in Batı Şeria'daki baskın ve saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 957 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.