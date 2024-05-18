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Hamas Sözcüsü: Netanyahu, askerlerinin öldürülmesini tercih ediyor

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi ve kişisel çıkarlarına hizmet etmeyen bir esir takasına gitmektense Gazze Şeridi'nde ceset ve ceset kalıntıları bulmak için askerlerinin öldürülmesini tercih ettiğini söyledi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi ve kişisel çıkarlarına hizmet etmeyen bir esir takasına gitmektense Gazze Şeridi'nde ceset ve ceset kalıntıları bulmak için askerlerinin öldürülmesini tercih ettiğini söyledi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in, 7 Ekim'de öldürüldükten sonra Gazze Şeridi'ne götürülen 3 İsraillinin cesedine ulaşıldığı yönündeki iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ebu Ubeyde, "Düşman yönetimi (İsrail), daha önce kasten hedef alıp öldürdüğü bazı esirlerin kalıntılarını aramak için askerlerini tabutlarla geri dönmeleri için Gazze sokaklarına itiyor. Netanyahu, siyasi ve kişisel çıkarlarına hizmet etmeyen bir esir takasına gitmektense askerlerinin ceset kalıntılarını ararken öldürülmesini tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, dün, 7 Ekim'de öldürüldükten sonra Gazze Şeridi'ne götürülen 3 İsraillinin cesedine ulaşıldığını iddia etmişti.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de 3 İsraillinin cesedinin bulunduğunu öne sürmüştü.

Başbakan Netanyahu da, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Yaşayan ve ölen tüm rehinelerimizi geri getireceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

İsrail Savaş Kabinesi'nin ise Hamas'ın bu açıklamasına karşılık, Gazze'nin Refah bölgesine yönelik saldırılara devam kararı alması İsrail'de ateşkes ve esir takası yapılmasını isteyenlerin tepkisine yol açmıştı.

Hamas'ın elinde hala 129 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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