Hamas, Rehinelerin Naaşlarını İade Etti, Endişeler Artıyor

(ANKARA) - Hamas, Gazze'deki ateşkesin ardından, erişebildiği tüm rehinelerin naaşlarını iade ettiğini, diğerlerinin bulunup çıkarılabilmesi için özel ekipman gerekeceğini açıkladı. İsrail bu durumu, "taahhütlerin yerine getirilmemesi" olarak tanımlıyor. Ateşkes sürecinin tıkanmasına yönelik endişeler gündemde.

Hamas'ın silahlı kanadı, Gazze'de kalan İsrailli rehinelerin naaşlarının çıkarılabilmesi için "önemli bir çaba ve özel ekipman" gerektiğini açıkladı. El Kassam Tugayları, dün yaptığı açıklamada "üzerinde anlaşılanlara uyduklarını, ellerindeki tüm canlı rehineleri ve erişebildiği naaşları teslim ettiğini" belirtti.

Ateşkes anlaşması uyarınca Hamas'ın, ilk 72 saat içinde tüm canlı ve ölü rehineleri iade etmesi gerekiyordu. Ancak örgüt şimdiye kadar 20 canlı rehineyi ve 9 naaşı teslim edebildi. Bu Gazze'de hala 19 İsrailli rehinenin naaşlarının kaldığı anlamına geliyor.

Ateşkes anlaşmasının tam metni kamuoyuna açıklanmadı, ancak bir kısmı İsrail medyasında yayımlandı. Anlaşma metninde, Hamas'ın bu süre içinde tüm ölü rehinelerin naaşlarını çıkaramayabileceği dolaylı olarak kabul edilirken, bazı ifadeler belirsizlik içermek ve detaylardan yoksun olmakla eleştiriliyor.

İki yıldır süren savaş, Gazze Şeridi genelinde büyük bir yıkıma neden oldu ve bu durum naaşların bulunmasını zorlaştırıyor. Ancak İsrail kamuoyunda, Hamas'ın çok az sayıda naaşı teslim etmiş olmasına yönelik öfkesi giderek artıyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bu durumu "taahhütlerin yerine getirilmemesi" olarak nitelendirdi.

Mısır ve Türkiye arama çalışmalarına destek sunabilir

Katar merkezli haber kanalı Al Arabi, arabulucuların ABD'den İsrail'e baskı yapmasını isteyerek, rehinelerin naaşlarının iadesi konusunun gündemden çıkarılıp Gazze'deki çatışmaları sonlandırmaya yönelik müzakerelerin bir sonraki aşamasına geçilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Al Arabi arabulucuların rehinelerin yerini tespit etme çalışmalarının Mısır ekipleri tarafından zaten başlatıldığını, aynı amaçla Türk ekiplerinin de yakında Gazze'de faaliyet göstermeye başlayacağını aktardı. Türkiye'nin arama çalışmalarında destek verme konusunda rol oynacağına ilişkin iddialar başka medya kuruluşlarında da yer aldı.

Netanyahu: "İsrail son rehineyi dahi geri getirmeye kararlı"

Kudüs'teki Herzl Dağı'nda düzenlenen 7 Ekim Anma Günü devlet töreninde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in "son rehineyi dahi geri getirmeye kararlı" olduğunu söyledi. Netanyahu, "Mücadele bitmedi. Ancak bugün bir şey açık: Kim bize el kaldırırsa, saldırısının bedelini çok ağır ödeyeceğini bilir... Hayatlarımızın düzenini uzun yıllar boyunca şekillendirecek bir zaferi tamamlamaya kararlıyız" dedi.

Netanyahu, İsrail'in hem büyük tehditlerle hem de yeni barış fırsatlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi ve "Yeniden silahlanmaya çalışan düşmanlarımızdan kaynaklanan büyük zorluklar hala önümüzde duruyor... Büyük zorluklar ve onların yanında, barış çemberini genişletmek için dramatik ve büyük fırsatlar" diye konuştu. İsrail Başbakanı, savaşın ardından İsrail'in komşu Arap ülkeleriyle normalleşme ve barış anlaşmalarını genişletmeye hazır olduğunu yineledi.