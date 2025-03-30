Hamas, Mısır ve Katar'dan gelen teklifi kabul etti

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze ile ilgili 2 gün önce kendilerine yeni bir teklif sunduğunu ve bunu kabul ettiklerini duyurdu.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Ramazan Bayramı dolayısıyla görüntülü mesaj yayımladı. Hayye, İsrail'in adeti olduğu üzere savaşı uzatmak ve hükümeti mümkün olduğunca iktidarda tutmak için anlaşmaya varmaktan kaçındığını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bu amaçla daha önce anlaşmayı bir yıl geciktirdiğini hatırlattı.

"NETANYAHU ANLAŞMAYA VARMA GİRİŞİMLERİNİ ENGELLEDİ"

"Netanyahu, arabulucuların, ateşkes ve İsrail'in Gazze'den çekilmesini öngören bir anlaşmaya varma girişimlerini engelledi. Ancak kararlılığımız, pozitifliğimiz ve esnekliğimizle 19 Ocak 2025'te bir anlaşmaya varıldı." diyen Hayye, İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasına uymazken Hamas'ın tüm maddeleri yerine getirdiğini söyledi.

Hayye, İsrail'in ikinci aşamanın başlaması için müzakere masasına oturmadığı gibi Philadelphi Koridoru'ndan da tam olarak çekilmediğini bilakis saldırılara yeniden ve daha vahşi bir şekilde başladığını, sınır kapılarını da kapattığını aktardı.

"MISIR VE KATAR'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİK"

Sadece daha önce imzalanan anlaşmaya uyulmasını istediklerini ve bu tavırlarını da tüm dünyaya ilettiklerini belirten Hayye, şöyle devam etti: "Savaşın durması amacıyla tüm tekliflere pozitif ve sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaştık. 2 gün önce arabulucu Mısır ve Katar'dan bir teklif aldık. Bu teklife olumlu yaklaştık ve kabul ettik. Umuyoruz ki İsrail, bu teklifi bozmaz ve arabulucuların çabalarını boşa çıkarmaz."