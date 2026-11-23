Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hamas, İsrail ordusunu Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik devam eden saldırılarının suç ortağı olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın İsrail ordusunun Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki şiddet eylemleriyle başa çıkamadığı yönündeki açıklamasının, sahadaki gerçekler ve olaylarla çelişen yanıltıcı bir söylem olduğu belirtildi.

Katz'ın açıklamasının, İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik saldırılarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliğini örtbas etmeye yönelik olduğu savunulan açıklamada, ordunun söz konusu saldırılarda bu kişilere koruma sağlayarak suç ortağı olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik saldırılardaki işbirliği ve askerlerin bu saldırılara katılımının çeşitli basın ve insan hakları raporlarında belgelendiği aktarılan açıklamada, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet ve saldırıların İsrail ordusunun desteği ve Binyamin Netanyahu hükümetindeki bakanların doğrudan yönlendirmesiyle gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarına çağrı yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik saldırılarını belgelemeleri, İsrail yönetimini söz konusu eylemlerden sorumlu tutmak için uluslararası ve ulusal mahkemelerde dava açmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarıyla başa çıkamadığını savunarak İsrail polisinin bölgede görevlendirilmesi talimatını verdiğini söylemişti.

Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri 2023'ten beri devam ediyor

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında can kayıpları ve gözaltıların yanı sıra Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, evlerinin yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi gibi uygulamalar da sürüyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından yayımlanan rapora göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ekim ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 133 saldırı ve ihlal gerçekleştirdi, ihlaller bir önceki aya göre yüzde 52,8 arttı.

Konsey, bu eylemlerin, Batı Şeria'daki Filistin varlığını hedef aldığını vurguluyor.

Kaynak: AA