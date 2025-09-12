Haberler

Hamas, İsrail'in Hava Saldırısını Kınadı

Güncelleme:
Hamas, İsrail'in Doha'daki müzakere heyetine yönelik hava saldırısını kınadı ve ateşkes taleplerinde bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Örgüt, saldırının halklarına yönelik suçları durdurma konusundaki kararlılığını etkilemeyeceğini vurguladı.

GAZZE, 12 Eylül (Xinhua) -- Hamas, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki müzakere heyetini hedef almasının, ateşkes görüşmelerindeki tutum ve taleplerinde bir değişikliğe yol açmayacağını açıkladı.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Fevzi Berhum, perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, "Bu menfur suç, halkımıza yönelik saldırıların durdurulması, işgal ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, hakiki anlamda bir esir takası, halkımıza yardım ulaştırılması ve bölgenin yeniden inşası gibi konulardaki kararlı tutumumuzu ve açık taleplerimizi değiştirmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ABD yönetiminin "işgalci İsrail'in saldırılarına ve halkımıza yönelik süregelen suçlarına sağladığı koruma ve kesintisiz destekle bu suçun doğrudan ortağı olduğu ve siyasi ve ahlaki sorumluluk taşıdığı" belirtildi.

İsrail, salı günü Doha'da düzenlediği benzeri görülmemiş hava saldırısında Hamas'ın üst düzey yetkililerinin kullandığı bir binayı hedef almış, İsrail makamları saldırıyı Hamas liderlerini öldürme girişimi olarak nitelendirmişti.

Saldırının, heyetlerinin Washington tarafından sunulan yeni ateşkes önerisini görüştüğü sırada gerçekleştiğini bildiren Hamas, müzakere ekibinin saldırıdan sağ kurtulduğunu, ancak başka 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
