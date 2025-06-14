Hamas, İsrail'in Güneyine Roket Saldırısı Düzenledi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güneyinde Gazze sınırına bitişik bir yerleşim yerini kısa menzilli roketlerle hedef aldığını duyurdu.

Kassam'dan yapılan açıklamada, İsrail'in güneyindeki Nir Am yerleşim yerinin "Rucum" isimli 114 mm'lik kısa menzilli roketlerle hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'den, ülkenin güneyine roket fırlatıldığını ve Nir Am'da sirenlerin çaldığını duyurmuştu.

Filistinli gruplar, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırıma, zaman zaman bu türden "operasyonlarla" cevap veriyor.