Hamas, İsrail'in Güneyine Roket Saldırısı Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güneyindeki Nir Am yerleşimini kısa menzilli roketlerle hedef aldıklarını açıkladı. İsrail ordusu ise Gazze'den roket saldırısı yapıldığını duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in güneyinde Gazze sınırına bitişik bir yerleşim yerini kısa menzilli roketlerle hedef aldığını duyurdu.

Kassam'dan yapılan açıklamada, İsrail'in güneyindeki Nir Am yerleşim yerinin "Rucum" isimli 114 mm'lik kısa menzilli roketlerle hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'den, ülkenin güneyine roket fırlatıldığını ve Nir Am'da sirenlerin çaldığını duyurmuştu.

Filistinli gruplar, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırıma, zaman zaman bu türden "operasyonlarla" cevap veriyor.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
Ayrılmak istedi, yönetim onayladı! Galatasaray'ın yıldızı takımdan gidiyor

Galatasaray'dan kesin olarak gidiyor! İşte yeni adresi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

Gençlere sopayla işkence etti, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı

İran'da Mossad avı! Ajanlar kıskıvrak yakalandı
Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Trump, İsrail'in İran'a saldırmasına önce karşı çıkmış ardından ikna edilmiş

İsrail'in İran'a saldırısının perde arkası ortaya çıktı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.