Hamas, İsrail'in Gazze'deki Saldırılarını Kınadı

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillere karşı canice saldırılarını sürdürdüğünü ve son saatlerde yine sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef aldığını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun son günlerde Gazze Şeridi'nde sivillere karşı vahşi saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda sivillerle dolu bir siteyi hedef aldığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Es-Seraya Kavşağı'nda İsrail ordusunun polis güçleri ile sivillere saldırdığı, evleri ve çadırları doğrudan hedef aldığı, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinliyi öldürdüğü kaydedildi.

Tüm bunların İsrail'in soğukkanlı şekilde uyguladığı soykırımın bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu kanlı tırmanış, terörist işgal hükümetinin, Gazze'yi halkından arındırma planının bir parçası olan etnik temizlik ve zorla göç ettirme politikalarını sürdürdüğünü açıkça ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi.

Arap ve İslam ülkeleri ile dünya genelindeki vicdan sahibi tüm insanlara seslenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu vahşi katliamların durdurulması, soykırım suçunun sona erdirilmesi, halkımızın özgürlük ve kaderini tayin hakkının desteklenmesi için ahlaki ve insani sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz."

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 986 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 451kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 249'a, yaralıların sayısı da 123 bin 492'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.