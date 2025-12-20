Haberler

Hamas, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan ve ateşkesi ihlal eden saldırılarına tepki gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'de masum sivilleri hedef alan, ateşkesi ihlal eden saldırılar düzenlediğini, uluslararası alanda ise bu suçlar karşısında sessizliğin hakim olduğunu belirtti.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'de masum sivilleri hedef alan, ateşkesi ihlal eden saldırılar düzenlediğini, uluslararası alanda ise bu suçlar karşısında sessizliğin hakim olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir okula düzenlediği saldırının "masum sivillere karşı işlenmiş vahşi bir suç ve ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali" olduğu vurgulandı.

İsrail'in düzenlediği saldırılarla Gazze'de ateşkes anlaşmasını sürekli ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, ateşkesin üzerinden 2 ay geçmesiyle İsrail saldırılarında 400'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'de İsrail'in işlediği suçlar karşısında uluslararası çapta sessizlik ve acizlik halinin yaşandığı kaydedildi.

İsrail'in sivilleri hedef almanın yanı sıra ambulans ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmek için olay yerine ulaşmasını da engelleyerek insani durumu daha da kötüleştirdiği ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği aktarıldı.

Arabulucu ve ateşkese garantör ülkeler ile ABD yönetimine seslenilen açıklamada, İsrail'in ihlalleri karşısında sorumluluklarını yerine getirme talebi yinelendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes anlaşmasına aykırı ve anlaşmayı ihlal eden şartlar dayatma girişimlerinin engellenmesi için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Gazze Şehitleri Okulu'nu hedef alarak 1'i kadın 6 Filistinliyi öldürmüştü.

Görgü tanıkları, okula yaklaşan İsrail tankının düğün töreni sırasında saldırıyı düzenlediği ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasını engellediğini söylemişti.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda sivilleri hedef aldığını kabul etmişti.

??????- Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hatta" çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.???????

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi

İfadeye çağrılan Sadettin Saran'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Yurt dışındaki Sadettin Saran'dan ilk açıklama
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Gözaltındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilgili karar verildi
Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama, diğer isimlerden çok farklı

Diğer isimlerden çok farklı! İşte Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama
Miss Turkey 2025 güzeli Sıla Saraydemir oldu

Miss Turkey 2025 güzeli belli oldu
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Avukat Serkan Toper: Siyasi operasyon çekiliyor

Ersoy'un linç edilmesine neden olan yorumu yaptı
Cem Küçük: Candaş Tolga Işık'ın babası üzüntüden beyin kanaması geçirmiş

"Candaş Tolga'nın babası üzüntüden beyin kanaması geçirmiş"
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Epstein belgelerinde Michael Jackson'ın da fotoğrafı ortaya çıktı

Epstein belgelerinde Michael Jackson sürprizi!
Bağcılar'da örnek davranış: Yerde buldukları 1,3 milyon liralık altını sahibine teslim ettiler

Küçük çocuklardan herkese örnek olacak hareket
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti

Ülke şokta! Önce sis bombası attı, sonra önüne geleni bıçakladı
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
title