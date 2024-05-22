Hamas İsrail askerlerini pusuya düşürdü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde pusuya düşürülen İsrail askerleri arasında en az 10 ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Beyt Hanun'a karadan giren İsrail askerlerinin gece saatlerinde pusuya düşürüldüğü belirtildi.

Beyt Hanun'da 10 İsrail askerini taşıyan aracın önce vurulduğu, daha sonra araca el bombaları atıldığı aktarılan açıklamada, pusuya düşürülen askerlerin yardımına takviye güç geldiği ifade edildi.

Takviye gücün geldiği sırada araçtaki patlayıcı düzeneğin infilak ettiği aktarılan açıklamada, pusuya düşürülen ve yardıma gelen askerlerin öldüğü veya yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde de "Yasin-105" roketiyle İsrail ordusuna ait iki "D9" askeri buldozerinin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusundan ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 282'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 630 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 514 Filistinli hayatını kaybetti.