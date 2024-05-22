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Hamas, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıma kararını memnuniyetle karşıladı

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Hamas, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını duyurmasını memnuniyetle karşıladı. Bu ülkelerin Filistin devletini tanıma kararının 'başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma yolunda önemli bir adım' olduğu vurgulandı.

Hamas; İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını duyurmasını memnuniyetle karşıladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıması "Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki hakkını tesis etme yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirildi.

Bu ülkelerin Filistin devletini tanıma kararının "başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma yolunda önemli bir adım" olduğu vurgulanan açıklamada, diğer ülkelere de "Filistin halkının meşru ulusal haklarını tanıma, kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesini destekleme ve Filistin topraklarındaki İsrail işgaline son verme" çağrısında bulunuldu.

Norveç, İrlanda ve İspanya; Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Kudüs Filistin İspanya Norveç Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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