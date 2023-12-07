Hamas'tan Gazze Kasabı'na ağır darbe! 4 İsrail askeri öldürüldü, 79 askeri araç imha edildi

Hamas'ın askeri kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusuna ağır darbe indirdi. Gazze'nin doğusunda 2 İsrail askerini keskin nişancı tüfeğiyle öldüren Hamas, Han Yunus kentinin kuzeydoğusunda da 2 İsrail askerini etkisiz hale getirdi. İsrail'e ait komuta odalarını da hedef alan Kassam Tugayları, aralarında tankların da olduğu işgal ordusunun 79 askeri aracını imha etti.

Hamas'ın askeri kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Gazze ve Han Yunus kentinde düzenlediği saldırılarda 4 İsrail askeri öldürüldü. Kassam Tugayları, İsrail ordusuna ait 79 askeri aracı imha etti.

HAMAS, 79 İSRAİL ASKERİ ARACINI İMHA ETTİ

İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ederken, Hamas'ın askeri kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgalci İsrail ordusuna ağır darbe indirdi. Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki İsrail askerinin Gazze'nin doğusundaki eş- Şucaiye bölgesinde keskin nişancı ateşiyle vurulduğu ve bunun son 24 saat içerisinde 3. eylem olduğu belirtildi. Açıklamada son 72 saat içerisinde Gazze'de 79 İsrail askeri aracının imha edildiği de kaydedildi.

İSRAİL ASKERLERİ HAVAYA UÇURULDU

Kassam savaşçılarının Şeyh Rıdvan bölgesinde de (Gazze Şehri'nin kuzeyinde) bir tünel ağzını bombaladığı ve işgal ordusuna bağlı bir kuvvetin onlara doğru ilerlemesiyle söz konusu tünelin havaya uçurulduğu aktarıldı. Patlama sonucu İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Ayrıca Hamas, Han Yunus kentinin kuzeydoğusunda 2 İsrail askerinin vurulduğunu açıkladı. Han Yunus'un doğusunda ise 6 askerden müteşekkil İsrail yaya birliğiyle çatışmaya girildiği; olayda İsrail güçlerinden bazılarının yaralandığı ya da öldüğü ifade edildi. Ayrıca birlikte bulunan bir robotun da ele geçirildiği kaydedildi.

İSRAİL'İN KOMUTA ODALARI VURULDU

Kassam Tugaylarının ayrıca Han Yunus'un doğusunda İsrail'e ait iki tankı Yasin-1 roketleriyle, kuzeyinde de bir Merkava tankını tanksavar bombayla vurduğu belirtildi. Han Yunus'un doğu ve kuzey eksenlerine sızan İsrail güçlerinin de havan toplarıyla vurulduğu, Gazze'nin güney ekseninde İsrail'e ait komuta odalarının da hedef alındığı ifade edildi.