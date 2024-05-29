Hamas, Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği korkunç katliamları görmezden gelme ve inkar etme konusundaki ısrarını kınadığını duyurdu.

Hamas'tan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

"Biden yönetiminin, siyonist işgal ordusunun Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği korkunç katliamları görmezden gelme ve inkar etme konusundaki ısrarını kınıyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, çadırların hedef alınması sonucu ortaya çıkan görüntüler ve uluslararası tepkilere rağmen ABD'nin bu tutumunu sürdürdüğü belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'nin, Refah saldırısının "nüfusun yoğun olduğu bölgelere kapsamlı saldırı" şeklindeki ABD'nin "kırmızı çizgisini" aşmadığı yönündeki savunmasına da tepki gösterilen açıklamada, Kirby'nin ifadelerinin, "Amerikan yönetiminin sivillerin hayatlarını hiçe saydığını ve sivillerin öldürülmesindeki suç ortaklığını" açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlenen saldırıda ABD yapımı mühimmat kullanıldığına işaret edildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail'in Refah'ta sivillerin öldürüldüğü saldırısını "çok trajik ve üzüntü verici" olarak nitelerken, bu saldırının "nüfusun yoğun olduğu bölgelere kapsamlı saldırı" şeklindeki ABD'nin "kırmızı çizgisini" aşmadığını savunmuştu.

ABD'nin CNN televizyon kanalı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda ABD yapımı mühimmat kullandığını bildirmişti.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.