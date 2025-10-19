Hamas, ABD'nin Gazze İddialarını Reddetti

Hamas, ABD'nin "Hamas'ın Gazze halkına yönelik saldırılara hazırlandığı" iddialarına reddederek, bunun "İsrail propagandasıyla uyumlu" olduğunu bildirdi.

Hamas, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "Hamas'ın Gazze halkına saldırılar düzenleyeceğine dair emareler bulunduğu" yönündeki açıklamasına yazılı olarak cevap verdi.

ABD'nin "Gazze halkını korumak ve ateşkesi sürdürmek için önlem alabileceği" yönündeki açıklamasına karşılık Hamas, iddiaları tamamen reddetti.

Hamas, ABD'nin iddialarının " İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği suçları ve sistematik saldırıları örtbas etmek için yaptığı propagandayla tamamen uyumlu" olduğunu vurguladı.

Gazze'de yaşananların ABD'nin açıklamalarının "tam tersi" olduğuna dikkati çeken Hamas, "İşgalci güçler ( İsrail ), silahlandırıp finanse ettikleri suç çeteleri aracılığıyla Filistinli sivillere yönelik öldürme, kaçırma ve insani yardım kamyonlarını gasp etme eylemlerini organize etmektedir." ifadelerini kullandı.

Hamas, sözkonusu çetelerin "yayınladıkları videolarla suçlarını açıkça itiraf ederek İsrail'in kaos çıkarma ve güvenliği bozma planında rol aldığını teyit ettiğini" duyururken, ABD yönetimine " İsrail'in ateşkes ihlallerine son vermesi ve çeteleri desteklemeyi bırakması için baskı yapması" çağrısını yineledi.

Gazze'de İsrail'in silahlandırdığı çeteler

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında, Gazze'deki güvenlik birimleri İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde düzeni sağlamak üzere konuşlanmıştı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, 12 Ekim'de Gazze genelinde kaos ortamı oluşturan ve yardımları yağmalayan çetelerin üyelerinden kan dökmemiş olanlar için genel af uygulanacağını duyurmuştu.

Bu çetelere katılan ancak "öldürme" gibi suçlar işlemeyenlere af kapısının açıldığı, bu bağlamda 13-19 Ekim tarihleri arasında güvenlik güçlerine teslim olan kişilerin hukuki olarak dosyalarının kapatılacağı kaydedilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal ettiği dönemde silahlandırdığı çeteler ise aynı gün 12 Ekim'de sosyal medyada tanınan Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi'yi öldürmüştü.