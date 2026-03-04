Hamaney'in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi

ABD ve İsrail'in savaşın ilk gününde düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği açıklanan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü birçok ülkede tepkiyle karşılanırken, İran'da yapılması planlanan veda töreniyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SAATLER KALA TÖREN ERTELENDİ

İran medyası, Hamaney için üç günlük bir "veda töreni" düzenleneceğini duyurmuştu. İlk açıklamalarda törenin bugün Türkiye saatiyle 21.30'da başkent Tahran'daki İmam Humeyni Camii'nde başlayacağı belirtilmişti. Ancak saatler sonra İran devlet medyası törenin ertelendiğini açıkladı. Yenilenen programın daha sonra duyurulacağı bildirildi.

MEŞHED'DE DEFNEDİLMESİ BEKLENİYOR

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın aktardığına göre Hamaney'in naaşı, Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından Meşhed kentinde defnedilecek. Hamaney'in, Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi'nin bulunduğu Meşhed'de toprağa verilmesi bekleniyor.