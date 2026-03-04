Hamaney'in naaşı Tahran'da halkın ziyaretine açılacak

İran devlet televizyonu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in naaşının Tahran'daki Mossalla yerleşkesinde halkın ziyaretine açılacağını duyurdu. İran devlet medyasına göre, dini lider Hamaney'in cenaze süreci naaşının bu akşam yerel saatle 22.00'den itibaren halkın ziyaretine açılmasıyla başlayacak.

ÜÇ GÜN BOYUNCA ZİYARET EDİLEBİLECEK

Hamaney'in cenazesi üç gün boyunca Mossalla'da ziyaret edilebilecek. Tahran'ın merkezinde geniş bir kompleks olan Mossalla, geçmişte Hamaney'in halka hitap ettiği ve cuma namazlarının düzenlendiği önemli bir mekan olarak biliniyor.

Kaynak: ANKA