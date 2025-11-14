Hamamönü'nde Kumda Pişirilen Türk Kahvesi, Çinli Turistlerin Gözdesi Oluyor

ANKARA, 14 Kasım (Xinhua) -- Osmanlı döneminden miras kalan, deniz kumunda Türk kahvesi pişirme geleneği bugün başkent Ankara'nın tarihi Hamamönü semtinde yeniden hayat buluyor. Kentin taş sokaklı semtinde deniz kumunun üstünde yavaşça pişen köpüklü Türk kahvesi hem yerli halkı hem de yabancı turistleri cezbediyor.

Son dönemde özellikle Çinli turistlerin ilgisiyle bu nostaljik kahve pişirme tekniği yeni bir kültürel trende dönüşmüş gözüküyor.

Hamamönü'nün dar sokaklarında yürürken, kahveyle kavrulmuş şekerin karıştığı yoğun koku hemen hissediliyor. Cumbalı evlerin gölgesinde, küçük bir ocak üstünde parlayan bakır cezveler, sıcak kumun içinde yavaş yavaş hareket ediyor. İnce taneli kumun üzerinde ağır ağır kabaran kahve, hem göze hem burna hitap eden bir sahne yaratıyor.

Kahve ustası Görkem Aksu, "Kumda kahve yapmak için deniz kumu ve iyi bir bakır cezve gerekir. Aslında olay tamamen bu ikisinde" diyor.

Bu tekniğin sadece kahve hazırlamakla ilgili değil, aynı zamanda sabır ve özen gerektiren bir sanat olduğunu vurgulayan Aksu, "Sıcaklığını iyi ayarlamak lazım. 320 ile 360 derece arasında olmalı. Kahve kısık ateşte pişerse köpüğü kaybolmaz, lezzeti bozulmaz" diye anlatıyor.

Hamamönü'nde yıllardır kahve yapan Aksu, Çin'den gelen turistlerin ilgisinden oldukça memnun.

Aksu, gülümseyerek, "Çin, Kore, Japonya ve Endonezya'dan gelen ziyaretçiler çok oluyor ama özellikle Çinli turistler bizim kahvemizi daha çok beğeniyor. Bazıları burada video çekip sosyal medyada paylaşıyor ve sonra Çin'den başkaları da geliyor. Hatta bazıları beni arayıp 'Sizin gibi yapabildik mi?' diye soruyor" diyor.

Kumda pişirme tekniğinin püf noktalarını paylaşarak, en önemli kısmının sabır olduğunu belirten Aksu, "Kahvenin ölçüsünü tutturmak çok önemli. Köpüğü bol olmalı, ortalama 2-3 dakikada pişer. Çinli dostlarımız buraya gelip deneyince çok beğeniyorlar. Hepsine buradan selamlar gönderiyorum" diyor.

Aksu, müşterilerinin çoğunun kahvenin hazırlanışını izlemekten büyük keyif aldığını söylüyor.

Bu geleneksel kahve tekniği, Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turistler için artık sadece bir içecek değil, aynı zamanda da kültürel bir deneyim anlamına geliyor.

Hamamönü esnafı, Çinli turistlerin ilgisinin son dönemde daha da arttığını belirtiyor. Bazı kafeler, menülerinde artık kısa Çince açıklamalara yer veriyor.

Ankara'ya sık sık gelen ve Türkçe konuşan Çinli turist Wang Qi, neredeyse her hafta Hamamönü'ne geldiğini söylüyor.

Wang, "Türk kahvesini çok seviyorum. Bunun tadı biraz daha yoğun geliyor, köpüğü bol olduğu için daha güzel. Daha yavaş piştiği için aroması güçlü oluyor" diyor.

Wang Qi gibi birçok Çinli turist, kahve hazırlama sürecini cep telefonlarıyla kaydedip Çin'deki arkadaşlarıyla paylaşıyor. Bu da kumda kahvenin popülaritesini Çin'de giderek artırıyor. Özellikle sosyal medya platformlarında Türk kahvesinin pişirilme süreci, köpüğü ve sunum şekli büyük ilgi görüyor.

Çin'in Shanghai kentinde 5-10 Kasım tarihlerinde düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndaki Türkiye standında da ziyaretçilere kumda pişmiş Türk kahvesi ikram edildi.

Çinli ziyaretçiler fuarda bu geleneksel kahve pişirme tekniğini yakından görme ve deneyimleme fırsatı buldu.

Ankara'nın tarihi semti Hamamönü'nde yoğun ilgiyle karşılanan bu yavaş ve sabırlı pişirme tekniği, bugün hem Çinli turistlerin hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisiyle yeniden dünya sahnesine çıkıyor. Sıcak kumun üstünde ağır ağır kabaran köpüklü kahve, Türkiye'den Çin'e uzanan bir kültürel köprü haline gelmiş gibi gözüküyor.