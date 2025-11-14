Haberler

Hamamönü'nde Kumda Pişirilen Türk Kahvesi, Çinli Turistlerin Gözdesi Oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmanlı döneminden miras kalan kumda Türk kahvesi pişirme geleneği, Ankara'nın Hamamönü semtinde yeniden canlanıyor. Çinli turistlerin ilgisiyle bu nostaljik yöntem, hem bir içecek hem de kültürel bir deneyim haline geliyor.

ANKARA, 14 Kasım (Xinhua) -- Osmanlı döneminden miras kalan, deniz kumunda Türk kahvesi pişirme geleneği bugün başkent Ankara'nın tarihi Hamamönü semtinde yeniden hayat buluyor. Kentin taş sokaklı semtinde deniz kumunun üstünde yavaşça pişen köpüklü Türk kahvesi hem yerli halkı hem de yabancı turistleri cezbediyor.

Son dönemde özellikle Çinli turistlerin ilgisiyle bu nostaljik kahve pişirme tekniği yeni bir kültürel trende dönüşmüş gözüküyor.

Hamamönü'nün dar sokaklarında yürürken, kahveyle kavrulmuş şekerin karıştığı yoğun koku hemen hissediliyor. Cumbalı evlerin gölgesinde, küçük bir ocak üstünde parlayan bakır cezveler, sıcak kumun içinde yavaş yavaş hareket ediyor. İnce taneli kumun üzerinde ağır ağır kabaran kahve, hem göze hem burna hitap eden bir sahne yaratıyor.

Kahve ustası Görkem Aksu, "Kumda kahve yapmak için deniz kumu ve iyi bir bakır cezve gerekir. Aslında olay tamamen bu ikisinde" diyor.

Bu tekniğin sadece kahve hazırlamakla ilgili değil, aynı zamanda sabır ve özen gerektiren bir sanat olduğunu vurgulayan Aksu, "Sıcaklığını iyi ayarlamak lazım. 320 ile 360 derece arasında olmalı. Kahve kısık ateşte pişerse köpüğü kaybolmaz, lezzeti bozulmaz" diye anlatıyor.

Hamamönü'nde yıllardır kahve yapan Aksu, Çin'den gelen turistlerin ilgisinden oldukça memnun.

Aksu, gülümseyerek, "Çin, Kore, Japonya ve Endonezya'dan gelen ziyaretçiler çok oluyor ama özellikle Çinli turistler bizim kahvemizi daha çok beğeniyor. Bazıları burada video çekip sosyal medyada paylaşıyor ve sonra Çin'den başkaları da geliyor. Hatta bazıları beni arayıp 'Sizin gibi yapabildik mi?' diye soruyor" diyor.

Kumda pişirme tekniğinin püf noktalarını paylaşarak, en önemli kısmının sabır olduğunu belirten Aksu, "Kahvenin ölçüsünü tutturmak çok önemli. Köpüğü bol olmalı, ortalama 2-3 dakikada pişer. Çinli dostlarımız buraya gelip deneyince çok beğeniyorlar. Hepsine buradan selamlar gönderiyorum" diyor.

Aksu, müşterilerinin çoğunun kahvenin hazırlanışını izlemekten büyük keyif aldığını söylüyor.

Bu geleneksel kahve tekniği, Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turistler için artık sadece bir içecek değil, aynı zamanda da kültürel bir deneyim anlamına geliyor.

Hamamönü esnafı, Çinli turistlerin ilgisinin son dönemde daha da arttığını belirtiyor. Bazı kafeler, menülerinde artık kısa Çince açıklamalara yer veriyor.

Ankara'ya sık sık gelen ve Türkçe konuşan Çinli turist Wang Qi, neredeyse her hafta Hamamönü'ne geldiğini söylüyor.

Wang, "Türk kahvesini çok seviyorum. Bunun tadı biraz daha yoğun geliyor, köpüğü bol olduğu için daha güzel. Daha yavaş piştiği için aroması güçlü oluyor" diyor.

Wang Qi gibi birçok Çinli turist, kahve hazırlama sürecini cep telefonlarıyla kaydedip Çin'deki arkadaşlarıyla paylaşıyor. Bu da kumda kahvenin popülaritesini Çin'de giderek artırıyor. Özellikle sosyal medya platformlarında Türk kahvesinin pişirilme süreci, köpüğü ve sunum şekli büyük ilgi görüyor.

Çin'in Shanghai kentinde 5-10 Kasım tarihlerinde düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndaki Türkiye standında da ziyaretçilere kumda pişmiş Türk kahvesi ikram edildi.

Çinli ziyaretçiler fuarda bu geleneksel kahve pişirme tekniğini yakından görme ve deneyimleme fırsatı buldu.

Ankara'nın tarihi semti Hamamönü'nde yoğun ilgiyle karşılanan bu yavaş ve sabırlı pişirme tekniği, bugün hem Çinli turistlerin hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisiyle yeniden dünya sahnesine çıkıyor. Sıcak kumun üstünde ağır ağır kabaran köpüklü kahve, Türkiye'den Çin'e uzanan bir kültürel köprü haline gelmiş gibi gözüküyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü

Altında ibre terse döndü
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Dünyaca ünlü diziden Trump'ı küplere bindirecek sahne

Dünyaca ünlü diziden Trump'ı küplere bindirecek sahne
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.