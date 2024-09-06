Üye Girişi
Haberler

Haluk Levent Nazilli'de konser verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Haluk Levent, Aydın'ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla sahne aldı. Nazilli Belediyesinin katkılarıyla belediye meydanında gerçekleştirilen etkinlikte Haluk Levent konser verdi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Haluk Levent, hayranları tarafından uzun süre alkışlandı. Levent, konserde 'Düşler Sokağı', 'Dağlar' ve 'Kaçış' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Zeybek gösterisi de sunan Levent'i, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik tebrik etti. Tetik, Levent'e kentin yöresel ürünlerinden oluşan hediye paketi ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye geldiğinde kullandığı kahve fincanının replikasını hediye etti.

Şarkıcı Haluk Levent, Aydın'ın Nazilli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla sahne aldı.

Nazilli Belediyesinin katkılarıyla belediye meydanında gerçekleştirilen etkinlikte Haluk Levent konser verdi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Haluk Levent, hayranları tarafından uzun süre alkışlandı. Levent, konserde 'Düşler Sokağı', 'Dağlar' ve 'Kaçış' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Zeybek gösterisi de sunan Levent'i, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik tebrik etti.

Tetik, Levent'e kentin yöresel ürünlerinden oluşan hediye paketi ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye geldiğinde kullandığı kahve fincanının replikasını hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Ertuğrul Tetik Haluk Levent Nazilli Magazin Güncel

Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız

Bir ülke daha İsrail'e resti çekti: Bunu yaparsanız savaş ilanı sayarız

 İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

 THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti

THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
6 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Eylül Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 6 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 2025 Kandil Günleri! 2025 kandiller ne zaman Diyanet? Orduspor Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Orduspor Edirnespor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Orduspor Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Orduspor Edirnespor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Balıkesirspor Fatsa Bld. maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Balıkesirspor Fatsa Bld. ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var m Küçükçekmece Sinop Pazarspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Küçükçekmece Sinop Pazarspor ŞİFRESİZ CANLI izleme link Derince Bld. Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Derince Bld. Elazığspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? İnegölspor Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? İnegölspor Sarıyer ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title