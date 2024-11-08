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Haluk Levent, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu

Haluk Levent, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu
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Şarkıcı Haluk Levent, Antalya'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla bir araya gelerek sevilen şarkılarını seslendirdi. Levent, konserinde annesinin sevdiği türkülere de yer verdi.

Şarkıcı Haluk Levent, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nde hayranlarıyla buluştu.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. ve son durağı Antalya'da şarkıcı Haluk Levent, sevenleriyle bir araya geldi.

Festival kapsamında Konyaaltı Beach Park'ta kurulan sahnede konser veren sanatçı, "Anlasana", "Alışamadım" ve "Sevenler Ağlarmış" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserinde, rahmetli annesinin sevdiği türkülere de yer veren Levent, zaman zaman şarkılarını seyircilerin arasında söyledi.

Sanatçı Haluk Levent, sahnede yaptığı konuşmada, Antalya'da bir bahçeden 3 portakal aldığını söyledi.

Bahçe sahibine seslenen Levent, "Bahçeye baktım, oradaki eve bağırdım. Sahibini bulamadım, bana helal etsin." dedi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel
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