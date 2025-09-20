Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'ten 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi' filmi geliyor

Usta oyuncu Haluk Bilginer ile oyuncu ve yazar Feyyaz Yiğit'i bir araya getiren "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" adlı film, 14 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Mert Baykal'ın yönetmenliğini yaptığı filmin ilk tanıtım videosu sosyal medyadan paylaşıldı.

Yapımcılığını NuLook Production adına Muzaffer Yıldırım'ın üstlendiği filmin senaryosunu ise Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal kaleme aldı.

IMAX teknolojisiyle vizyona girecek filmin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Bige Önal, Şevval Sam, Meyra Ahsen Temel, Şirin Öten, Berk Gündem, Şafak Topal, Kubilay Penbeklioğlu, Berat Çağan, Ceyla Karadeniz, Murat Onuk ve Elif Gizem Aykul da yer alıyor.