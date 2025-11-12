Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in Yeni Filmi 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi' Galası Gerçekleşti

Usta oyuncu Haluk Bilginer ile oyuncu ve yazar Feyyaz Yiğit'i bir araya getiren "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" adlı filmin galası Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleştirildi.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan Bilginer, karakterine dair yorumu seyircilere bıraktığını söyledi.

Feyyaz Yiğit de filme dair, "İnşallah seyircilerimiz filmde çok güzel vakit geçirirler, severler, beğenirler." dedi.

Oyuncu Hatice Aslan, çekim sürecinin güzel geçtiğini belirterek, "Filmde çok emek var. Herkese iyi seyirler diliyorum. Şahane bir film oldu." görüşünü paylaştı.

Yönetmen Mert Baykal ise çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Seyircinin yüzünde bir gülümsemeyle çıkacağı bir film olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yapımcılığını NuLook Production adına Muzaffer Yıldırım'ın üstlendiği filmin senaryosunu Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal kaleme aldı.

IMAX teknolojisiyle vizyona girecek filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Bige Önal, Şevval Sam, Meyra Ahsen Temel, Şirin Öten, Berk Gündem, Şafak Topal, Kubilay Penbeklioğlu, Berat Çağan, Ceyla Karadeniz, Murat Onuk ve Elif Gizem Aykul da yer alıyor.

Dram ve komedi türünü bir araya getiren film, boyundan aşağısı felçli zengin bir aristokrat olan Refik ile İstanbul'un yoksul mahallelerinden birinde yaşayan, geçmişi karışık, enerjik ve hayat dolu bir genç olan Ferruh arasında gelişen sıra dışı dostluğu konu alıyor.