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Halkın Kurtuluş Partisi'ne 1 Mayıs Yürüyüşünde Polis Engeli

Halkın Kurtuluş Partisi'ne 1 Mayıs Yürüyüşünde Polis Engeli
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri, Beşiktaş'ta polis tarafından durduruldu. Bazı kişiler gözaltına alındı.

BEŞİTAŞ'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir araya gelerek Taksim Meydanı'na yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyelerine polis izin vermedi. Gruptaki bazı kişiler gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Barbaros Bulvarı'nda bir araya gelen Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Beşiktaş'ta geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruptakilerin Taksim'e yürüyüşüne izin vermedi. Bazı kişileri gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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