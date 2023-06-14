Halkapınar'da Sağanak ve Dolu Yağışı Sele Dönüştü

Halkapınar ilçe merkezinde etkili olan sağanak ve dolu yağışının sele dönüşmesi nedeniyle birçok iş yeri, evi, bahçe ve koyun ağıllarını su bastı. Asfaltı söken selde, Halkapınar, Ereğli, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri vatandaşların yardımına koştu.

Halkapınar ilçe merkezinde etkili olan sağanak ve dolu yağışının sele dönüşmesi nedeniyle birçok iş yeri, evi, bahçe ve koyun ağıllarını su bastı.

Asfaltı söken selde, Halkapınar, Ereğli, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri vatandaşların yardımına koştu.

Oluşan selden Ereğli - Halkapınar kara yolu bir süreliğine trafiğe kapanırken, bazı evlerin bahçe duvarları yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

Alanda incelemelerde bulunan Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal gazetecilere yaptığı açıklamada, ikindi saatlerinde başlayan yağmur ve dolu yağışının ilçede şimdiye kadar görülmemiş bir sele neden olduğunu söyledi.

Bakkal sahada ekiplerin vatandaşın yardımına koştuğunu belirterek, "Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması, can ve mal kayıplarının yaşanmaması için ekiplerimiz anında müdahale etti. İlçemizde yaşanan sağanak sonrasında herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması da ayrıca bizleri sevindirmiştir. Birçok ekin, tarla, bahçe, ağıl selden olumsuz etkilendi. Sel suları asfaltları kilitli taş yolları söktü, ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Halkapınar'ımıza geçmiş olsun diyorum." dedi.