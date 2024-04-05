Halkapınar'da Belediye Başkanlığı devir teslimi yapıldı

Halkapınar ilçesinde Büyük Birlik Partisi'nden Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Vardar, görevi Belediye Başkanı Mehmet Bakkal'dan devraldı.

Bakkal, belediyeye gelen Vardar'ı tebrik ederek makamında mührü teslim etti.

Yaptığı hizmetlerden dolayı Bakkal'a teşekkür eden Vardar, "Halkapınar'a hizmet etmek için çıktık yola. Bunun içinde mücadele edeceğiz. Devir teslim törenimize katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bakkal da seçimden sonra siyasetin bittiğini, artık hizmet zamanının olduğunu belirterek, Vardar'a başarı temennisinde bulundu.