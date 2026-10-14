Halk TV’ye kayyım atandı... Özgür Özel: “Buna tenezzül eden iktidarın sonu gelmiştir”

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını takip etmek üzere geldiği Silivri'de, "Halk TV'deki bir yayına katlanamayan, 'Susturayım ki fon meselesi tartışılmasın, İmamoğlu'nun savunması duyulmasın, muhalefet sesini duyuramasın, Özgür Özel konuşacak mecra bulamasın' noktasına geldiyse bir iktidar. O bitmiştir. Birilerinin sonu geldi. Biz daha yeni başlıyoruz arkadaşlar. Kimse moralini bozmasın" dedi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 53'ü tutuklu, 436 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de 98'inci gününde İmamoğlu'nun savunmasıyla devam edilecek. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, duruşmayı takip etmek üzere Silivri'ye geldi. Duruşmanın girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin şunları söyledi:

"Halk TV'ye kayyım atanması, muhalefetin sesini duyuran birkaç televizyonun kayyım atanıp kapatılmasını bekliyor muyduk, bekliyorduk. Halk TV'ye kayyım atarlar mı? Atarlar. Ne zaman atarlar? En sona geldiklerinde artık onu da yaparlardı. Bu hükümetin en sona geldiği anlaşılıyor artık. O kadar çaresizler ki fon meselesinin doğru düzgün tartışıldığı, milletin bilgilendirildiği bir noktada bu alanları tamamen kapatmak istiyorlar. Daha dün şunu gördük: İktidar seçmeni, muhalefet televizyonlarını ilk kez bu kadar yüksek izliyor. Neden? Olan bitenden rahatsız. Ne oluyor diye dönüp Halk TV'ye bakıyor, Sözcü TV'ye bakıyor, Koza TV'ye bakıyor.

"BUNA TENEZZÜL EDEN İKTİDARIn SONU GELMİŞTİR"

İkincisi, 9 Mart'tan beri burada savunma hakkı engelleniyor. Temmuzda izin vermediler. Ağustosta izin vermediler. Bugün ilk kez Ekrem Bey 589 gün sonra savunma hakkını kullanacak. Bu sabah Halk TV'yi kapatıyorlar. Bu iktidarın tükenmişliğinin, çaresizliğinin ve acziyetinin göstergesidir. Kimse buradan 'İktidar güçlü, Tayyip Erdoğan güçlü. Bakın, Halk TV'yi de kapattı' diye bir umutsuzluğa kapılmasın. Dünyanın en güçlü ülkelerini, en güçlü demokrasilerini, en güçlü liderlerini düşünün. Buna tenezzül eden, sonu gelmiştir, bitmiştir. Halk TV'deki bir yayına katlanamayan, 'Susturayım ki fon meselesi tartışılmasın. Susturayım ki İmamoğlu'nun savunması duyulmasın. Susturayım ki muhalefet sesini duyuramasın. Susturayım ki Özgür Özel konuşacak mecra bulamasın' noktasına geldiyse bir iktidar. O bitmiştir. Birilerinin sonu geldi. Biz daha yeni başlıyoruz arkadaşlar. Kimse moralini bozmasın.

"HİÇBİR ŞEY KOLAY OLMAYACAK AMA ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Gün içinde Halk TV ile dayanışmamızı göstereceğiz. Bunun dışında diğer muhalif kanallardan, yeni kanallardan ve sosyal medya üzerinden, yeni örgütlenmelerden, yeni imecelerle yeni kanallar kurarak biz bu cenderenin içinden çıkacağız. Halk TV'de çalışan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Halk TV'nin yönetimine geçmiş olsun diyorum. Halk TV'nin sahibine Cafer Bey'e geçmiş olsun diyorum. Bütün gücümüz, desteğimiz, mücadelemiz onlarla birlikte. Herkes şunu bilsin: Hiçbir şey kolay olmayacak. Ben bir gün çıkıp 'Tamam oldu' diyeceğim. Ne zaman biliyor musunuz? Seçim sonuçlarında açık ara olduğumuz o gece, 'Tamam oldu, başardık' diyeceğim. O güne kadar zorlanacağız, acı çekeceğiz, zulüm göreceğiz, belki başımıza çok kötü şeyler gelecek ama teslim olmayacağız.

"KİMSE MORALİNİ BOZMASIN, DİMDİK AYAKTAYIZ"

Şu anda Erdoğan, saray rejimi bize karşı öne geçmedi, gol falan atmadı. O başka bir tabela. Orada zaten 50 tane gol attılar kendilerince. Siz şuna bakın, milletin gönlündeki tabelada millet seçimi bekliyor ve bunları değiştirmek istiyor mu, moral üstünlük bizde mi, yıkılmadık ayakta mıyız; o zaman biz kazanacağız. Esas skor tabelası milletin gönlünde olan, milletin vicdanında olan. Bunlar Ekrem Başkan'ın mazbatasına çöktükleri gün kazanmışlardı değil mi? Ne oldu 40 gün sonra? Millet duman etti bunları. Bin beter olacaklar. Kimse moralini bozmasın. Dimdik ayaktayız. Ekrem Bey orada ayakta. Halk TV orada ayakta. Biz burada ayaktayız. 'Yenildik, kaybediyoruz' hissine biz kapılmadıkça onlar asla kazanamayacak. Korkak onlar."

Kaynak: ANKA