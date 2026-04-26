Halk ozanı Ali Ekber Çiçek vefatının 20. yılında kabri başında anıldı

Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Ali Ekber Çiçek'in vefatının 20. yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Kazdağları eteklerindeki kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'ndeki anma etkinliğinde, Çiçek'in mezarına karanfil ve güller bırakıldı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, AA muhabirine, Ali Ekber Çiçek'i vefatının 20. yıl dönümünde sevenleriyle ve ailesiyle kabri başında andıklarını söyledi.

Halk ozanının Türk Halk Müziği sanatçısı kızı Ebru Çiçek de babasının ölümünün üzerinden 20 yıl geçtiğini belirterek, "Şükür ki böyle sevenleri, dostları var. Çok mutluyum, çok hüzünlüyüm, gururluyum." diye konuştu.

Ali Ekber Çiçek'in yakın arkadaşı sanatçı Adil Asker Yıldız ise Çiçek'in gönüllerde yaşadığını anlatarak, "O, bütün dünyanın halklarını, insanlarını kardeş olarak görmüş, barışa, türküleriyle eşlik etmiş, gözyaşlarına eşlik etmiş, sevinçlerine eşlik etmiş çok büyük bir ozan. Ali Ekber abi binlerce yıl yaşayacak." ifadesini kullandı.

Katılımcılar dua ettikleri Çiçek'in kabri başında türküler seslendirdi.

Daha sonra Tahtakuşlar Kültür Evi bahçesinde sanatçının hayrına pilav ve ayran ikramı yapıldı.