Halk Otobüsü Şoförüne Bıçaklı Saldırı: Fail Antalya'da Yakalandı
Şanlıurfa'da halk otobüsü şoförü Mehmet Kaymaz, otomobil ile önünü kesen S.K. tarafından bıçakla yaralandı. S.K. Antalya'da yakalanarak tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, seyir halindeki halk otobüsünün önünü otomobille kesip şoför Mehmet Kaymaz'ı bıçaklayan S.K. (26), Antalya'da yakalanarak tutuklandı.

Olay, 2 Eylül'de Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket eden halk otobüsünün şoförü Mehmet Kaymaz'ın önü içinde 2 kişi bulunan bir otomobil, tarafından kesildi. Otomobilden inen S.K., elindeki bıçakla Kaymaz'a saldırarak kolundan yaraladı. Diğer kişi ise otobüsün camına vurmaya başladı. Saldırı sırasında direksiyon başında bulunan Kaymaz, gaza basarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre ilerledikten sonra polis ekiplerini gören Kaymaz, durarak yardım istedi. Polis ekipleri tarafından Kaymaz ambulansla hastaneye gönderildi.

ANTALYA'DA YAKALANDI

Otobüsün güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganın S.K. olduğunu belirledi. Şüphelinin Antalya'da bulunduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler şüpheliyi Antalya'da gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
