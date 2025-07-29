Halk Otobüsü Şoförü, Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Götürdü

TOKAT'ta halk otobüsü şoförü Hakan Aytek, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü. İsmi öğrenilemeyen kadın yolcu, dün Cumhuriyet Meydanı'nda şehir içi halk otobüsüne bindi. Kısa süre sonra rahatsızlanan kadın için diğer yolcular durumu şoföre bildirdi. Şoför Hakan Aytek, yolcuların izniyle otobüsün güzergahını değiştirerek kadını hastaneye ulaştırdı. O anlar araç içi kameraya yansırken, kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,