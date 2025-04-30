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Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Sahiplerini Buldu

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Halit Çelenk Hukuk Ödülleri, bu yıl 'Hak Mücadelesi Veren Üniversiteli ve Liseli Gençlere' ithaf edildi. Ödüller, 5 Mayıs'ta verilecek.

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) katkılarıyla her yıl düzenlenen Halit Çelenk Hukuk Ödülleri belirlendi.

TBB katkılarıyla her yıl düzenlenen Halit Çelenk Hukuk Ödülleri belirlendi. Ankara'da toplanan Ödül Seçici Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda Halit Çelenk Hukuk Ödülü bu yıl "Hak Mücadelesi Veren Üniversiteli ve Liseli Gençlere" ithaf edildi.

Akademik Destek Ödülü'ne; Ulaş Karadağ'a ait "Hukukun Üstünlüğü ve Otoritarizm: Türkiye'nin Anayasal Dönüşümü İçin Bir Çerçeve" konulu makale ile Erdem Arda Akay'a ait "Suçun Kamusallığı Bağlamında Devletin Mağdur Sıfatı" konulu tez layık görüldü.

Teşvik Ödülü de Ezgi Duman'a ait "Mahpus Çocuklar" ve Özge Fındık'a ait "Kimsesizlerin Hikayesi: Suça Sürüklenen Çocuklar" konulu makaleler arasında paylaştırıldı.

Ödüller, Avukat Halit Çelenk'in hayatını kaybettiği 5 Mayıs Pazartesi günü Türkiye Barolar Birliği Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak törenle verilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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