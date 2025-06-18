Haliç Köprüsü'nde Metrobüs Kazası: Yaralılar ve Sefer Aksamaları

HALİÇ Köprüsü'nde arızalı metrobüsü çeken vinç bariyere çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan metrobüste hasar meydana gelirken vinç ve metrobüsün şoförü yaralandı. Metrobüs seferlerinde çift yönlü aksamalar yaşandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu, Haliç Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Edirnekapı istikametinde arızalanan metrobüsü çeken vinç, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine D-100 karayolu ile metrobüs yolunu ayıran çelik bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekibi ve İETT ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza nedeniyle hafif şekilde yaralanan çekici şoförü ve metrobüs şoförünü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle metrobüs hattında seferler aksarken çift yönlü oluşan yoğunluk metrobüsün çekilmesiyle normale döndü. Polis, D-100 Karayolu'nda trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.