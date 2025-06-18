Haliç Köprüsü'nde Metrobüs Kazası: Yaralılar ve Sefer Aksamaları

Haliç Köprüsü'nde Metrobüs Kazası: Yaralılar ve Sefer Aksamaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliç Köprüsü'nde arızalı metrobüsü çeken vinç bariyere çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken, metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HALİÇ Köprüsü'nde arızalı metrobüsü çeken vinç bariyere çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan metrobüste hasar meydana gelirken vinç ve metrobüsün şoförü yaralandı. Metrobüs seferlerinde çift yönlü aksamalar yaşandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 Karayolu, Haliç Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Edirnekapı istikametinde arızalanan metrobüsü çeken vinç, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine D-100 karayolu ile metrobüs yolunu ayıran çelik bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ekibi ve İETT ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza nedeniyle hafif şekilde yaralanan çekici şoförü ve metrobüs şoförünü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle metrobüs hattında seferler aksarken çift yönlü oluşan yoğunluk metrobüsün çekilmesiyle normale döndü. Polis, D-100 Karayolu'nda trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde herkes adını ezbere biliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
e-Nabız'da milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan

Milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Manchester United satışa koydu! Altay Bayındır'a Türkiye'den sürpriz talip

Manchester United satışa koydu! Altay'a Türkiye'den sürpriz talip
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

Dosta güven, düşmana korku! İran sınırına çıkarma yaptı
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.