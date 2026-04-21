Çifte komşu cinayetinin şüphelileri adliyede

AFYONKARAHİSAR'da halı silkeleme ve gürültü nedeniyle çıkan kavgada alt komşuları Cemil Bodur (73) ve eşi Sevim Gül Bodur (66) çiftini silahla vurarak öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan E.İ. ve eşi N.İ. adliyeye sevk edildi.

Örnekevler Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi'ndeki Kutlay Apartmanı'nda, dün sabah saatlerinde, Cemil Bodur ve Sevim Gül Bodur çiftiyle üst kat komşuları E.İ. ve eşi N.İ. arasında halı çırpma ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre E.İ. ve N.İ., Bodur çiftine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sevim Gül Bodur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cemil Bodur ise ilk müdahale sonrası götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

E.İ. ve N.İ. polis tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli bugün sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı