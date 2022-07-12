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Halı sahanın kale filesine bağlı 2 kedi ölüsü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Halı sahanın kale filesine bağlı 2 kedi ölüsü bulundu

DİYARBAKIR'da bir lisenin bahçesine top oynamak için gelen bir grup genç, halı sahaya girdiklerinde kale ağlarına bağlı 2 kedi ölüsü buldu.

DİYARBAKIR'da bir lisenin bahçesine top oynamak için gelen bir grup genç, halı sahaya girdiklerinde kale ağlarına bağlı 2 kedi ölüsü buldu. Kedileri bağlı oldukları yerden çıkaran gençler, durumu polise bildirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Sokakta buluşan bir grup genç, futbol oynamak için lise bahçesine girdi. Gençler, lise içerisindeki halı sahaya girdiklerinde kale ağlarında 2 kediyi fark etti. Kedilerin öldüğünü ve fileye bağlı olduğunu gören gençler, durumu hemen polise bildirdi. Gençler, daha sonra maç yapmadan halı sahadan ayrıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

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