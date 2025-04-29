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Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti

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Tunceli'de Jandarma Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, silah arkadaşlarıyla oynadığı halı saha maçından sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Açar doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. İlk incelemelerde Açar'ın kalp krizi geçirdiği bildirildi.

Tunceli'nin Çemizgezek ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, silah arkadaşlarıyla oynadığı halı saha maçından sonra fenalaştı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesinin ardından Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Açar, hayatını kaybetti. Açar'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. İlk incelemede; Açar'ın kalp krizi geçirdiği, kesin ölüm nedeninin de otopsi ile ortaya çıkacağı belirtildi.

VALİ TEKBIYIKOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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